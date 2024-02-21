Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при отходе из Авдеевки

WP: украинские войска понесли тяжелые потери при отходе из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери при отходе из Авдеевки. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам бойцов ВСУ, отступление было беспорядочным и неорганизованным. Как заявил командующий одним из взводов 53-й бригады украинской армии, поспешный отход и потеря города сломили военнослужащих психологически. Он также отметил, что ситуация на позициях, куда отошел его взвод, тоже является очень тяжелой.

Другой украинский военный добавил, что некоторым подразделениям ВСУ командование приказало обосноваться на позициях, которые ранее уже были оставлены или находились в разрушенном состоянии.