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12:36, 21 февраля 2024Бывший СССР

Украинский генерал объяснил причину провала ВСУ в Авдеевке

Украинский генерал в отставке Кривонос назвал причину провала ВСУ в Авдеевке

Фото: РИА Новости

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил украинскую разведку в провале обороны Авдеевки, об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», его слова передает РИА Новости.

Кривонос объяснил, что провал украинской разведки позволил российским военным без обнаружения войти в город: «Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана».

Ранее стало известно о том, что украинские военные бросили переданную Западом бронетехнику в Авдеевке при отступлении. Ее проверяют специалисты, поскольку есть вероятность, что технику могли подбросить специально.

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      Валентин Карант
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