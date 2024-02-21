Украинский генерал объяснил причину провала ВСУ в Авдеевке

Украинский генерал в отставке Кривонос назвал причину провала ВСУ в Авдеевке

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил украинскую разведку в провале обороны Авдеевки, об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», его слова передает РИА Новости.

Кривонос объяснил, что провал украинской разведки позволил российским военным без обнаружения войти в город: «Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана».

Ранее стало известно о том, что украинские военные бросили переданную Западом бронетехнику в Авдеевке при отступлении. Ее проверяют специалисты, поскольку есть вероятность, что технику могли подбросить специально.