Странное пурпурное облако окутало город и напугало жителей

В Китае пурпурное облако с химического завода окутало город и напугало людей

В Китае облако пурпурного цвета вырвалось с химического завода и напугало жителей. Об этом пишет Metro.

Выброс неизвестного вещества из труб завода по производству удобрений Junma Chemical Industry в городе Жумадиане попал на видео 14 февраля, в день всех влюбленных. Дым странного цвета, который окутал город, вызвал у горожан опасения за здоровье. На одном из роликов пурпурное облако появляется над озером и стелется над его поверхностью.

Местные жители тут же стали писать об увиденном в социальных сетях, чтобы узнать, может ли выброс быть токсичным. Сотрудники завода в ответ выпустили официальный комментарий: «В тот период компания занималась ремонтом оборудования, в ходе которого газ, предназначенный для замены, перекачали в факел для контролируемого сгорания». По словам специалистов, газ и дым от него не представляли опасности для людей.

Ранее сообщалось, что Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Флориды, что улицы городов могут усыпать застывшие игуаны. Как объяснил метеоролог Брайан Шилдс (Brian Shields), в регионе ожидается похолодание.