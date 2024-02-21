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16:35, 21 февраля 2024Из жизни

Странное пурпурное облако окутало город и напугало жителей

В Китае пурпурное облако с химического завода окутало город и напугало людей

В Китае облако пурпурного цвета вырвалось с химического завода и напугало жителей. Об этом пишет Metro.

Выброс неизвестного вещества из труб завода по производству удобрений Junma Chemical Industry в городе Жумадиане попал на видео 14 февраля, в день всех влюбленных. Дым странного цвета, который окутал город, вызвал у горожан опасения за здоровье. На одном из роликов пурпурное облако появляется над озером и стелется над его поверхностью.

Местные жители тут же стали писать об увиденном в социальных сетях, чтобы узнать, может ли выброс быть токсичным. Сотрудники завода в ответ выпустили официальный комментарий: «В тот период компания занималась ремонтом оборудования, в ходе которого газ, предназначенный для замены, перекачали в факел для контролируемого сгорания». По словам специалистов, газ и дым от него не представляли опасности для людей.

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