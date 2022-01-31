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Жителей Флориды предупредили о «дожде» из игуан

Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев из-за холода игуанах

Фото: Saul Martinez / Reuters

Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Флориды о том, что улицы городов могут усыпать застывшие игуаны. Об этом сообщает USA Today.

Как объяснил метеоролог Брайан Шилдс (Brian Shields), в регионе ожидается похолодание. При этом метаболизм ящериц замедляется, если температура опускается ниже 4,4 градусов по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту).

Кроме того, игуаны часто спят на деревьях, однако из-за холода они впадают в оцепенение и часто падают на тротуар. По мере повышения температуры игуаны восстанавливаются, однако специалисты не рекомендуют пытаться помочь им. Когда рептилии оттаивают, то могут быть агрессивными и кусаться.

Это не первый случай, когда американские синоптики предупреждают об осадках в виде игуан. До этого такое происходило в Майями в 2020 году.

Ксения Назарова
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