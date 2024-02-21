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20:45, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Российского хакера объявили в розыск в США

Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Алексея Строганова

Фото: United States Secret Service

Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Алексея Строганова, известного под псевдонимом Флинт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии службы, с мая 2007 по июль 2017 года Строганов участвовал в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей частных лиц и компаний для кражи номеров дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с владельцами карт. Уточняется, что похищенные данные он передавал посредникам, которые затем продавали их на форумах для киберпреступников и сайтах даркнета. В результате этой схемы убытки финансовых организаций превысили 35 миллионов долларов.

Хакеру предъявлено обвинение по одному пункту о сговоре с целью совершения электронного мошенничества в отношении финансового учреждения, по трем пунктам об электронном мошенничестве и по трем пунктам о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Судебным преследованием занимается прокуратура США по округу Нью-Джерси и отдел компьютерной преступности и интеллектуальной собственности Минюста США.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы, включая американское ФБР и британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, пресекли деятельность хакерской группировки LockBit. В частности, они изъяли 11 тысяч доменов, которые использовали хакеры для распространения программ-вымогателей.

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      Евгения Наумова
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