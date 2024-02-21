Строители забрали сантехнику из дома клиента из-за отказа оплачивать ремонт

В Сингапуре строители забрали сантехнику клиента из-за отказа оплачивать ремонт

В Сингапуре строители забрали у клиента сантехнику из-за отказа полностью оплачивать ремонт. На инцидент обратило внимание издание Mothership.

Отец и сын, вместе ремонтирующие квартиры, вынесли из дома клиента унитаз, ванну, раковины и другие предметы. По их словам, собственник не доплатил им за работы 10 тысяч долларов (около 923,5 тысячи рублей). Строители отправили клиенту сообщение и потребовали выплатить указанную сумму. Вместо этого мужчина вызвал полицию, которая задержала рабочих.

Строителям предъявили обвинения в преступном посягательстве на владение собственностью, они признали вину. Суд постановил оштрафовать отца и сына на тысячу долларов и обязал их вернуть технику собственнику. Рабочие отметили, что подобная ситуация происходит впервые, и теперь они будут требовать от клиентов полной оплаты сразу.

Ранее житель Индонезии захватил крыльцо соседки в ее отсутствие. Мужчина устроил на чужой территории огород, посадив там перец чили.