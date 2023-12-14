Женщина вернулась домой спустя месяц и обнаружила удивительное изменение

World of Buzz: житель Индонезии захватил крыльцо соседки в ее отсутствие

Житель Индонезии захватил соседнее крыльцо, устроив там собственный огород. Хозяйка участка обнаружила удивительные изменения, вернувшись домой спустя месяц отсутствия, пишет издание World of Buzz.

В течение месяца женщина проживала в другом доме, расположенном неподалеку. Во время ее отсутствия один из соседей без разрешения выкопал на участке несколько грядок под перец чили, не уведомив об этом владелицу. Остальные соседи неоднократно просили его не занимать чужую территорию, однако мужчина не послушался. Он заявил, что сообщит хозяйке о происходящем, если встретит ее, но так и не сделал этого.

Владелица жилья не стала убирать грядки соседа после возвращения, так как «хорошие манеры не позволили» ей трогать чужую собственность без ведома хозяина. Женщина приняла решение не призывать соседа к ответственности, однако подчеркнула, что мужчине не помешала бы привычка просить разрешения прежде, чем использовать чужое имущество.

Ранее россиянам рассказали, как защитить дачный участок от захвата соседями. Для этого необходимо документально определить его границы и устранить нарушения в межевании земли.