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22:00, 21 февраля 2024Россия

Медведев прокомментировал взятие под контроль Авдеевки

Медведев назвал героями участников операции по взятию под контроль Авдеевки
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/ Reuters

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в городе Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он высказался на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев прокомментировал взятие под контроль Авдеевки и назвал это событие крупным успехом российских военных. По его мнению, все участники этой операции являются героями, о чем следует «говорить прямо».

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«Это, конечно, не (Александр Сырский — главком Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") Сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевки ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. По словам главы Минобороны, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.

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      Марина Совина
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