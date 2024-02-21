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20:36, 21 февраля 2024Культура

Сын Высоцкого высказался об уехавших из России артистах

Сын Высоцкого Никита заявил, что его отец не покинул бы Россию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сын барда Владимира Высоцкого и актрисы Людмилы Абрамовой Никита Высоцкий высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине артистах. Интервью с ним публикует aif.ru.

Сын артиста назвал вопрос объемным, однако подчеркнул, что он со своим народом. «Не говорю, что военные действия — это хорошо или прекрасно, это трагедия и боль для обоих народов. Другой вопрос, что кто-то выбирает сказать: да, больно и плохо, но мы должны победить и сделать все, что от нас зависит, чтобы наша страна выстояла. А кто-то бежит на другую сторону, откуда хочет способствовать, чтобы страна проиграла, выплатила какие-то немыслимые репарации — это безусловно неправильно», — сказал он, отметив, что последние руководствуются «своими суждениями».

Высоцкий также заявил, что его отец не покинул бы Россию. «Он всегда возвращался в столицу, а все эти разговоры про то, что он бы уехал... Этого бы просто не случилось, он всегда был нашим. Он не мог без нашей страны, без ее культуры и языка», — заключил он.

Ранее Никита Высоцкий рассказал, как бы его отец относился к СВО, если бы остался в живых.

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