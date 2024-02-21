Трамп назвал имена кандидатов на пост вице-президента США

Список бывшего президента США Трампа включает 6 кандидатов в вице-президенты

Бывший президент США Дональд Трамп назвал список кандидатов в вице-президенты, который включает шесть человек, в том числе его бывших оппонентов. Об этом информирует Politico.

В список Трампа вошли его бывший оппонент в президентской гонке Рон ДеСантис, сенатор Тим Скотт, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, член Палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и Тулси Габбард.

При этом экс-президент особенно похвалил сенатора Скотта, который вел «агрессивную кампанию» за Трампа в своем родном штате накануне праймериз в Южной Каролине. «Я смотрел его предвыборную кампанию, и он не любит говорить о себе. Но, черт возьми, как он говорит о Трампе. … Я позвонил ему и сказал: "Тим, ты для меня лучше, чем для себя"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что бывший президент Трамп выдвинул кандидатуры своего друга Майка Уотли и невестки Лары Трамп на должности лидеров Республиканской партии США.