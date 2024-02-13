Трамп предложил другу и невестке возглавить Республиканскую партию США

NYT: Трамп хочет сделать Уотли и Лару Трамп лидерами Республиканской партии США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нашел замену Ронне Ромни Макдэниэл, занимающей в настоящий момент должность главы Национального комитета Республиканской партии. Он выдвинул кандидатуру Майкла Уотли, главного юрисконсульта комитета, на пост председателя и предложил своей невестке Ларе Трамп стать его заместителем. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Национальный комитет должен выполнять работу, которую мы ожидаем от национальной партии, и делать ее безупречно. Это означает помощь в обеспечении честных и прозрачных выборов по всей стране», — заявил Трамп. Он добавил, что хотел бы сделать друга Майкла Уотли и свою «очень талантливую невестку Лару Трамп», жену его среднего сына Эрика, лидерами партии.

Заявлений бывшего президента недостаточно, чтобы сменить на должности текущую главу Республиканской партии, напоминает издание. Пока она не объявила об уходе в отставку и не состоялось голосование за кандидатуру нового лидера партии, Макдэниэл продолжит работу.

7 февраля сообщалось, что Макдэниэл начала переговоры с руководством партии по уходу с должности после критики от Трампа.