Дональд Трамп назвал Россию победившей Наполеона и Гитлера «военной машиной»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом политик заявил в эфире Fox News

По словам бывшего американского лидера, Россия крупнее европейских стран. Он указал на необходимость союзников Соединенных Штатов по НАТО увеличить расходы на оборону, так как сейчас разница с Вашингтоном составляет 150 миллиардов долларов.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что Трамп, поощряя в своих заявлениях атаки России на страны НАТО, наделяет российского лидера Владимира Путина полномочиями на такие действия.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону.