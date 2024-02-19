Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 19 февраля 2024Мир

Кандидат в президенты США обвинила Трампа в помощи Путину из-за его слов о НАТО

Кандидат в президенты Хейли обвинила Трампа в наделении Путина «полномочиями»

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, поощряя в своих заявлениях атаки России на страны НАТО, наделяет российского лидера Владимира Путина полномочиями на такие действия. В помощи Москве экс-главу Белого дома обвинила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли в интервью телеканалу ABC.

«Когда неделю назад вы услышали, как Трамп говорит, что он поощрял бы вторжение России к нашим союзникам, если бы они не тянули на себе свою тяжесть, это пробирает до костей, потому что все, что он сделал в тот момент, — наделил Путина полномочиями», — сказала она.

Ранее бывший постпред США при ООН назвала позицию Трампа немыслимой, однако признала, что Вашингтону следует надавить на союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы они «платили больше».

11 февраля бывший американский президент заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Российские БПЛА применили против плавсредств ВСУ

      В Казахстане обезвредили причастные к пропаганде терроризма ОПГ

      Покинувший РФ известный комик заработал миллионы рублей на аренде жилья в Москве

      Агент СБУ заложил бомбу под машину в Запорожской области и попал на видео

      Названы города с наибольшим объемом строящегося жилья

      ФСБ ликвидировала готовившего теракт против политика Запорожской области

      Огромный ящер вломился в дом и спрятался в туалете

      Государству потребовали вернуть еще один российский завод

      Экс-начальника управления авиации ФСБ и Героя России обманули мошенники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше