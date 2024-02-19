Кандидат в президенты США обвинила Трампа в помощи Путину из-за его слов о НАТО

Кандидат в президенты Хейли обвинила Трампа в наделении Путина «полномочиями»

Бывший президент США Дональд Трамп, поощряя в своих заявлениях атаки России на страны НАТО, наделяет российского лидера Владимира Путина полномочиями на такие действия. В помощи Москве экс-главу Белого дома обвинила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли в интервью телеканалу ABC.

«Когда неделю назад вы услышали, как Трамп говорит, что он поощрял бы вторжение России к нашим союзникам, если бы они не тянули на себе свою тяжесть, это пробирает до костей, потому что все, что он сделал в тот момент, — наделил Путина полномочиями», — сказала она.

Ранее бывший постпред США при ООН назвала позицию Трампа немыслимой, однако признала, что Вашингтону следует надавить на союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы они «платили больше».

11 февраля бывший американский президент заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону.