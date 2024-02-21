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07:45, 21 февраля 2024Путешествия

Тревел-блогерша дала советы по пересечению границы России и Грузии на авто

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Тревел-блогерша дала советы по пересечению российско-грузинской границы на автомобиле. Ими девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«В Грузию на авто: проблем никаких, — отметила она. — Главное, чтоб снега в горах не навалило, иначе могут перекрыть дорогу. Учтите, что на перевалах очень холодно. Я ездила в апреле и в августе -— ночами дубак нереальный».

Автор публикации рекомендовала россиянам приобрести страховку на машину, поскольку без нее велик шанс нарваться на штраф, не доехав до Тбилиси. Путешественница также посоветовала водителям взять с собой канистру бензина.

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«Мне она не пригодилась, ну разве что лишняя подстраховка, — добавила она. — К провозу на таможне разрешена. Но все равно лучше во Владикавказе до полного залить и ехать».

Ранее в феврале россиян предупредили о подорожании летних туров в Грузию на десять процентов за год. По данным АТОР, речь идет о путевках к морю — в Батуми и Кобулети. Преимущественно россияне бронируют туры без перелета.

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      Фариза Бацазова
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