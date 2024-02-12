Стало известно о подорожании летних туров из России в Грузию

АТОР: летние туры из России в Грузию подорожали на 10 процентов

Россиян предупредили о подорожании летних туров в Грузию на 10 процентов за год. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о путевках к морю — в Батуми и Кобулети. Преимущественно россияне бронируют туры без перелета.

Так, у Coral Travel можно найти предложение без перелета на четыре дня стоимостью 20,9 тысячи рублей на человека. У «Интуриста» есть более 20 экскурсионных программ по Грузии от 24 тысяч рублей на человека, а «Русский Экспресс» может предложить четырехдневный тур «В Грузию на минутку» за 45 тысяч рублей.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Грузии, зашел в супермаркет в Батуми и удивился ценам на продукты. Оказалось, что десяток яиц в Грузии стоит 5,5 лари (около 180 рублей). «При этом никакого дефицита у них нет», — добавил он.