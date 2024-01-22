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05:32, 22 января 2024Путешествия

Россиянин зашел в супермаркет в Грузии и удивился ценам на яйца

Фото: TrueStory Travel

Российский тревел-блогер побывал в Грузии, зашел в супермаркет в Батуми и удивился ценам на продукты. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, десяток яиц в Грузии стоит 5,5 лари (около 180 рублей). «При этом никакого дефицита у них нет», — добавил он.

Путешественник также поделился ценами на рыбу. Он рассказал, что филе тунца стоит 90 лари (около трех тысяч рублей) за килограмм, а сибас можно купить за 30 лари (около тысячи рублей) за килограмм.

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Кроме того, блогер написал, что самый дорогой сыр (с голубой плесенью) стоил в супермаркете 65 лари (около 2,1 тысячи рублей) за килограмм, а самая дешевая вареная колбаса — 1,6 лари за 100 граммов (около 550 рублей за килограмм). Дорогим, по мнению россиянина, оказалось сало: за 100 граммов копченой грудинки в магазине просили 5,95 лари (около 1,9 тысячи рублей за килограмм).

«Из плюсов — все мясо, начиная от кур и заканчивая говядиной, — это собственная ферма данного супермаркета. Из минусов — опять цены», — заключил путешественник.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в турецкой Аланье и сравнила цены в местном супермаркете с российскими. По ее словам, за последние годы стоимость продуктов в Турции значительно выросла.

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      Алина Черненко
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