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17:19, 21 февраля 2024Экономика

ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

ЦБ: Киви Банку хватит средств для возврата денег владельцам кошельков

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

По мнению Центробанка России, у Киви Банка достаточно средств, чтобы вернуть деньги держателям электронных кошельков. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает РИА Новости.

Банк России напомнил, что по закону о страховании вкладов денежные средства, размещенные на электронных кошельках граждан, а не на вкладах и депозитах, не подлежат страхованию. В ЦБ объяснили, что возврат этих денег владельцам будет происходить по отдельной процедуре, в ходе банкротства или принудительной ликвидации банка. Клиенты смогут получить средства за счет реализации активов и другого имущества кредитной организации.

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — подчеркнул регулятор.

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Центробанк заявил, что проводил с проблемным банком работу по поводу его участия в подозрительных финансовых операциях, но Киви Банк находил новые возможности для обхода мер ЦБ. Бизнес-модель организации была основана на проведении высокорисковых операций, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, и других незаконных услуг, добавил регулятор.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у Киви Банка. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

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