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14:18, 21 февраля 2024Бывший СССР

Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

Полиция Закарпатья: сотрудник ТЦК был избит местной цыганской общиной

Фото: Zolotarevs / Shutterstock / Fotodom

В Закарпатской области Украины у работника территориального центра комплектования (ТЦК) произошел бытовой конфликт с общиной рома. Цыгане избили сотрудника военкомата, передает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местную полицию и СМИ.

«Закарпатская полиция заявляет, что драка гражданских с военным в Мукачево не связана с его служебной деятельностью. По предварительным данным следствия, конфликт возник на бытовом уровне», — говорится в публикации.

Сообщается также, что силовое ведомство возбудило против участников нападения уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Мукачев попал в центр скандала из-за действий сотрудников ТЦК в декабре 2023 года. Тогда сообщалось, что представители военкоматов начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей в спортзалах.

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      Глеб Палехов
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