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19:22, 21 февраля 2024Силовые структуры

Угрожавшего ремнем студенткам преподавателя-силовика проверят сотрудники МВД

На Урале МВД проверит преподавателя-силовика, ставившего в угол учениц техникума

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники полиции в Каменске-Уральском проводят проверку в отношении преподавателя строевой, боевой и тактико-специальной подготовки по подозрению в жестоком обращении со студентками техникума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД по Свердловской области.

Как уточняет ведомство, указанный педагог является старшим лейтенантом полиции и действующим сотрудником местного отдела МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины мужчина понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что один из преподавателей техникума в Каменске-Уральском ставил в угол учениц, которые плохо себя вели на занятиях, и угрожал им ремнем. На поведение педагога-силовика пожаловалась мать одной из студенток. Уточняется, что мужчина уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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      Олеся Мицкевич
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