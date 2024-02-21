Угрожавшего ремнем студенткам преподавателя-силовика проверят сотрудники МВД

На Урале МВД проверит преподавателя-силовика, ставившего в угол учениц техникума

Сотрудники полиции в Каменске-Уральском проводят проверку в отношении преподавателя строевой, боевой и тактико-специальной подготовки по подозрению в жестоком обращении со студентками техникума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД по Свердловской области.

Как уточняет ведомство, указанный педагог является старшим лейтенантом полиции и действующим сотрудником местного отдела МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины мужчина понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что один из преподавателей техникума в Каменске-Уральском ставил в угол учениц, которые плохо себя вели на занятиях, и угрожал им ремнем. На поведение педагога-силовика пожаловалась мать одной из студенток. Уточняется, что мужчина уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.