Украинские социологи отметили стремительное снижение рейтинга Зеленского

Украинские социологи КМИС отметили стремительное снижение рейтинга Зеленского

Украинские социологи Киевского международного института социологии (КМИС) провели опросы общественного мнения среди населения относительно наиболее значимых политических деятелей и отметили стремительное снижение рейтинга Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

В КМИС отметили, что до февраля 2022 года у Зеленского было 37 процентов поддержки, после начала специальной военной операции (СВО) к маю 2022 года уровень доверия взлетел до 90 процентов. За последние два месяца политик потерял 13 процентов доверяющих ему граждан, столько же, сколько за полтора года до этого.

Эксперты связывают это с отставкой бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на фронте и задержками с поставками помощи от США.

Сам экс-главком стал самой популярной фигурой среди украинцев, ему доверяют 94 процента респондентов, не доверяют — всего четыре процента. На втором месте руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов, (66 процентов доверяют, 19 — нет). У Зеленского, соответственно, 64 и 35 процентов.

Новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 40 процентов украинцев, 21 не доверяет, 35 процентов не знают, о ком идет речь. При этом социологи уточнили, что опросы проводились еще до смены главнокомандующего.

«Всем очевидно, что там нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть», — пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политик Руслан Бортник.

Ранее закрытый социологический опрос, проведенный для украинской власти в конце января, показал готовность и желание украинцев заключить мир с Россией даже путем уступок. Как писала «Украинская правда», это стало причиной решения отправить в отставку Валерия Залужного.