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12:32, 7 февраля 2024Бывший СССР

Закрытый опрос показал готовность украинцев к миру с Россией путем уступок

«Украинская правда»: соцопрос показал желание украинцев заключить мир с Россией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Закрытый социологический опрос, проведенный для украинской власти в конце января, показал готовность и желание украинцев заключить мир с Россией даже путем уступок. Это стало причиной решения отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, передает «Украинская правда».

«Подобные опросы офис [президента Украины] заказывает регулярно, но на этот раз результаты были для присутствующих весьма неожиданны. (...) Исследование показало увеличение количества людей, которые хотят окончания войны даже ценой каких-то компромиссов», — отмечается в публикации.

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Результаты опроса также свидетельствовали о падении рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и росте популярности главкома ВСУ. Основываясь на этих данных, Зеленский принял окончательное решение отправить Залужного в отставку, предполагает издание.

Журналисты добавили, что офис президента запретил публиковать социологию или обсуждать ее за пределами канцелярии главы украинского государства.

5 февраля Зеленский объявил о намерении провести перестановки в командовании украинской армии публично. По информации СМИ, вместе с Залужным также уволят всех его заместителей и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

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      Глеб Палехов
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