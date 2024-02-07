Закрытый опрос показал готовность украинцев к миру с Россией путем уступок

«Украинская правда»: соцопрос показал желание украинцев заключить мир с Россией

Закрытый социологический опрос, проведенный для украинской власти в конце января, показал готовность и желание украинцев заключить мир с Россией даже путем уступок. Это стало причиной решения отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, передает «Украинская правда».

«Подобные опросы офис [президента Украины] заказывает регулярно, но на этот раз результаты были для присутствующих весьма неожиданны. (...) Исследование показало увеличение количества людей, которые хотят окончания войны даже ценой каких-то компромиссов», — отмечается в публикации.

Результаты опроса также свидетельствовали о падении рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и росте популярности главкома ВСУ. Основываясь на этих данных, Зеленский принял окончательное решение отправить Залужного в отставку, предполагает издание.

Журналисты добавили, что офис президента запретил публиковать социологию или обсуждать ее за пределами канцелярии главы украинского государства.

5 февраля Зеленский объявил о намерении провести перестановки в командовании украинской армии публично. По информации СМИ, вместе с Залужным также уволят всех его заместителей и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.