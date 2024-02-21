Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском селе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ взорвался в селе Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Беспилотник взорвался на территории села Старый Хутор, расположенного чуть более чем в двух километрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. Повреждения получило одно частное домовладение. На месте находятся сотрудники оперативных служб.

20 февраля белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский. Один из снарядов пробил крышу жилого дома, второй прилетел во двор другого частного домовладения. Пострадавших нет.