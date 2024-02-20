Два жилых дома получили повреждения при обстреле Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: два дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Два жилых частных дома получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Второй снаряд прилетел во двор другого частного домовладения. Там в результате взрыва оказались посечены фасад и забор, а также повреждена хозпостройка. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

19 февраля украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Затем ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. В ходе этого обстрела также никто не пострадал, при этом повреждения получили дома местных жителей. Также был нанесен урон линии электропередачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.