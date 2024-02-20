Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 20 февраля 2024Россия

Два жилых дома получили повреждения при обстреле Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: два дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два жилых частных дома получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, один из снарядов пробил крышу жилого дома. Второй снаряд прилетел во двор другого частного домовладения. Там в результате взрыва оказались посечены фасад и забор, а также повреждена хозпостройка. На место обстрела прибыли сотрудники оперативных служб, добавил губернатор.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

19 февраля украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Белгородской области. Затем ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района. В ходе этого обстрела также никто не пострадал, при этом повреждения получили дома местных жителей. Также был нанесен урон линии электропередачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Испании прокомментировал заявления о смерти летчика-перебежчика

      Автора хита «Медуза» заметили в аэропорту Таиланда после задержания

      Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

      В России определили «смотрящего» за Украиной

      Стрельба по мужчине около петербургской школы попала на видео СК

      Премию BAFTA раскритиковали из-за Мэттью Перри

      Бывшего губернатора Севастополя освободили под залог в Лондоне

      Депутат Верховной Рады призвал не принимать в вузы детей уклонистов

      Россиянин отсудил 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо

      Дипломат заявил о военном отставании Европы от России на несколько лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше