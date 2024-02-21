В Белоруссии назвали частью гибридной войны закрытие границ странами Запада

СБ Белоруссии: закрытие границ странами Запада является частью гибридной войны

Закрытие границ и ужесточение визового режима странами Запада является частью гибридной войны против Минска и Москвы. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, передает БелТА.

Вводимые Западом ограничения он назвал попыткой властей западных стран оградить своих граждан от точки зрения России и Белоруссии.

«Это и миграционный кризис, и создание коллапса на пунктах пропуска путем запрета на въезд грузового и железнодорожного транспорта. По большому счету железнодорожный транспорт сегодня не идет уже в Европу. Такая гибридная война сегодня развязана Западом», — подчеркнул он.

Вольфович также заявил, что Вашингтон и Брюссель пытаются выставить Союзное государство «осью зла». По его словам, формируя общественное время они демонизируют Белоруссию.