В Минске уличили Запад в попытке выставить Союзное государство «осью зла»

Совбез Белоруссии: Запад пытается представить Москву и Минск «осью зла»

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уличил Запад в проведении недружественной информационной кампании в отношении Союзного государства. Он обвинил Вашингтон и Брюссель в попытке выставить Москву и Минск «осью зла», передает БелТа.

«Белоруссию вместе с Россией пытаются представить как "ось зла". Идет демонизация Белоруссии посредством формирования общего мнения. Для этого используется интернет, различные кибернетические риски, вызовы и угрозы. Это направлено на формирование определенного мнения, искажение исторических фактов», — заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что ужесточение визового режима и закрытие границ Брюсселем указывает на стремление руководства западных стран изолировать собственных граждан от возможности ознакомиться с точкой зрения России и Белоруссии на международные проблемы.

Ранее в Минске НАТО уличили в подготовке к наступлению на Союзное государство. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, во время учений «Защитник-2024» альянс будет репетировать применение сил на территории России и Белоруссии.

