Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:49, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Минске уличили Запад в попытке выставить Союзное государство «осью зла»

Совбез Белоруссии: Запад пытается представить Москву и Минск «осью зла»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович уличил Запад в проведении недружественной информационной кампании в отношении Союзного государства. Он обвинил Вашингтон и Брюссель в попытке выставить Москву и Минск «осью зла», передает БелТа.

«Белоруссию вместе с Россией пытаются представить как "ось зла". Идет демонизация Белоруссии посредством формирования общего мнения. Для этого используется интернет, различные кибернетические риски, вызовы и угрозы. Это направлено на формирование определенного мнения, искажение исторических фактов», — заявил секретарь Совбеза.

Он отметил, что ужесточение визового режима и закрытие границ Брюсселем указывает на стремление руководства западных стран изолировать собственных граждан от возможности ознакомиться с точкой зрения России и Белоруссии на международные проблемы.

Ранее в Минске НАТО уличили в подготовке к наступлению на Союзное государство. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, во время учений «Защитник-2024» альянс будет репетировать применение сил на территории России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Россиян предостерегли от употребления опасных для здоровья видов рыбы

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше