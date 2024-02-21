В Минске уличили НАТО в подготовке к наступлению на Союзное государство

Минобороны Белоруссии: НАТО отрепетирует наступление на Россию на новых учениях

Во время новых учений «Защитник-2024» страны НАТО будут репетировать проведение наступательной операции в направлении территории Союзного государства. В подготовке к агрессии силы альянса уличил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает ТАСС.

«Отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности Объединенных вооруженных сил НАТО (...) создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях», — заявил сотрудник Минобороны.

Он добавил, что заявление властей стран-участниц альянса о якобы неизбежности потенциальной агрессии России против Европы служат целям оправдания повышения собственных военных расходов и подготовки к наступлению на суверенные территории Москвы и Минска.

Об отработке на предстоящих учениях НАТО сценария вооруженного конфликта с Россией стало известно 16 февраля. По информации СМИ, в военных мероприятиях альянса примут участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих.