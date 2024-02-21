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14:47, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о нарушениях воздушной границы страны

Минобороны Белоруссии сообщило о нарушениях воздушной границы страны

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Начиная с августа 2023 года в Белоруссии зафиксировали шесть случаев нарушения государственной воздушной границы со стороны Польши, Латвии и Литвы, об этом сообщил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, его слова передает издание БелТА.

«Увеличение масштабов разведывательной деятельности, наращивание интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил иностранных государств приводят к увеличению случаев нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве», — заявил Ревенко на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса.

Также военный отметил, что оборонное ведомство реагирует на эти провокации сдержанно, используя подъем дежурной авиации и дипломатические меры, но добавил, что продолжает реализовываться комплекс мероприятий по усилению охраны воздушной и сухопутной границы.

Ранее Валерий Ревенко заявил о подготовке Западом «освободительной армии». По его словам, главный акцент сохраняется на задействовании против Беларуси сил и средств так называемой «белорусской освободительной армии».

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