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02:34, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии зафиксировали три украинские провокации на границе

В Белоруссии зафиксировали три провокации Украины на границе с начала 2023 года

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские пограничники с начала 2023 года зафиксировали три провокации с украинской стороны. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов, передает БелТА.

По его словам, украинская сторона продолжает оборудование границы минно-взрывными заграждениями, в основном в районах пунктов пропуска. Мосты и железные дороги на основных путях сообщения уничтожены, в том числе путем подрыва, в отдельных случаях Киев делает это демонстративно.

Кроме того, украинская сторона активно ведет разведку белорусской территории с применением технических средств, фиксируются попытки проверки системы охраны границы, добавил Молостов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне, посоветовав избавиться от «иллюзий о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

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      Марина Совина
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