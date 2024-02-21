В Белоруссии зафиксировали три украинские провокации на границе

В Белоруссии зафиксировали три провокации Украины на границе с начала 2023 года

Белорусские пограничники с начала 2023 года зафиксировали три провокации с украинской стороны. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов, передает БелТА.

По его словам, украинская сторона продолжает оборудование границы минно-взрывными заграждениями, в основном в районах пунктов пропуска. Мосты и железные дороги на основных путях сообщения уничтожены, в том числе путем подрыва, в отдельных случаях Киев делает это демонстративно.

Кроме того, украинская сторона активно ведет разведку белорусской территории с применением технических средств, фиксируются попытки проверки системы охраны границы, добавил Молостов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне, посоветовав избавиться от «иллюзий о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».