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12:11, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Бишкеке рассказали о разнице уровня обучения в русских и киргизских школах

Министр образования Киргизии Кендирбаева: уровень знаний в русских школах выше

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Глава министерства образования Киргизии Догдуркуль Кендирбаева рассказала о разнице качества обучения в русских и киргизских школах. По ее словам, уровень знаний учеников школ с русским языком обучения оказался на порядок выше, передает Telegram-канал «Sputnik-Кыргызстан».

«Это показали внутренние и международные оценки. Причина в методике обучения и качестве учебников», — отмечается в публикации.

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев добавил, что учебники химии, физики, математики и информатики переведены на киргизский крайне некачественно, и предложил ввести в школах республики систему обучения на двух языках.

Ранее в парламенте Киргизии предложили отказаться от русского языка в начальной школе. По словам спикера законодательной палаты Нурланбека Шакиева, это необходимо, если власти республики хотят усилить позиции государственного языка.

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      Глеб Палехов
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