В парламенте Киргизии предложили отказаться от русского языка в начальной школе

Спикер парламента Киргизии Шакиев: в начальной школе нужно обучать на госязыке

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев предложил отказаться от обучения на русском языке в начальных классах школ республики. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik-Кыргызстан».

«Нужно остановить слова о поэтапном внедрении [обучения на киргизском]. Оно не дало никаких результатов (...) Обучать языку надо в начальных классах, детсадах (...) Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы», — заявил депутат.

Он отметил, что отношение к госязыку должно поменяться в свете принятия соответствующего закона, а также привел в качестве положительного примера языковую ситуацию в соседнем Казахстане.

В декабре 2023 года о русском языке в Киргизии высказался премьер-министр Аклыбек Жапаров. По словам главы правительства, русский язык — фундамент крепких связей между народами стран СНГ.