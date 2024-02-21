Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 21 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Киргизии предложили отказаться от русского языка в начальной школе

Спикер парламента Киргизии Шакиев: в начальной школе нужно обучать на госязыке

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев предложил отказаться от обучения на русском языке в начальных классах школ республики. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik-Кыргызстан».

«Нужно остановить слова о поэтапном внедрении [обучения на киргизском]. Оно не дало никаких результатов (...) Обучать языку надо в начальных классах, детсадах (...) Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы», — заявил депутат.

Он отметил, что отношение к госязыку должно поменяться в свете принятия соответствующего закона, а также привел в качестве положительного примера языковую ситуацию в соседнем Казахстане.

В декабре 2023 года о русском языке в Киргизии высказался премьер-министр Аклыбек Жапаров. По словам главы правительства, русский язык — фундамент крепких связей между народами стран СНГ.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

      Россиянке отказались продать воду в аэропорту Италии из-за гражданства

      В «Барселоне» завелся крот

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше