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11:39, 21 февраля 2024Россия

В Госдуме предложили помощь обруганному за желание уехать с Украины ребенку

В ГД выразили готовность помочь обруганному на Украине мальчику покинуть страну

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о готовности купить билеты в Россию мальчику, которого на Украине обругали за желание переехать в Краснодар. Об этом предложении сообщает RT.

Перед этим в сети появилось видео, на котором мужчина на украинском языке спрашивает у мальчика, на что тот копит деньги. Ребенок по-русски отвечает, что они с матерью собираются переезжать в Краснодар. После чего мужчина начинает материть мальчика и его мать. Из видео следует, что действие происходит в населенном пункте Дружковка Донецкой народной республики, находящемся под контролем украинских войск.

«Мне очень жалко людей, наших, русских людей, которые не могут вернуться домой», — сказала посмотревшая видео Лантратова.

Ранее в Госдуме предложили провести в школах День начала специальной военной операции. По словам Лантратовой, которая явилась автором инициативы, спецоперация является ключевым событием новейшей истории России, что должно найти отражение в программе организации школьных мероприятий.

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      Алан Босиков
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