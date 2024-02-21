В Госдуме предложили помощь обруганному за желание уехать с Украины ребенку

В ГД выразили готовность помочь обруганному на Украине мальчику покинуть страну

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила о готовности купить билеты в Россию мальчику, которого на Украине обругали за желание переехать в Краснодар. Об этом предложении сообщает RT.

Перед этим в сети появилось видео, на котором мужчина на украинском языке спрашивает у мальчика, на что тот копит деньги. Ребенок по-русски отвечает, что они с матерью собираются переезжать в Краснодар. После чего мужчина начинает материть мальчика и его мать. Из видео следует, что действие происходит в населенном пункте Дружковка Донецкой народной республики, находящемся под контролем украинских войск.

«Мне очень жалко людей, наших, русских людей, которые не могут вернуться домой», — сказала посмотревшая видео Лантратова.

Ранее в Госдуме предложили провести в школах День начала специальной военной операции. По словам Лантратовой, которая явилась автором инициативы, спецоперация является ключевым событием новейшей истории России, что должно найти отражение в программе организации школьных мероприятий.