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07:45, 21 февраля 2024Россия

В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

В ГД внесли законопроект о запрете на продажу автомобиля без согласия супруга

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить продажу транспортного средства, являющегося общим имуществом, без согласия другого супруга. Внесенный на рассмотрение парламента документ размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами (автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами) необходимо получить письменное согласие другого супруга», — говорится в законопроекта.

С подобной инициативой выступили четыре депутата от партии «Новые люди». Изменения предлагается внести в статью Семейного кодекса «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов».

Авторы законопроекта обратили внимание, что для сделок с недвижимостью нужно нотариальное согласие супруга, а в случае с продажей транспортного средства согласие партнера «презюмируется» — то есть считается, что заключившее сделку лицо действовало в интересах обоих супругов. Парламентарии добавили, что в случае отсутствия нотариального согласия от супруга при продаже недвижимости сделку можно признать недействительной в судебном порядке, а с транспортными средствами признать недействительным соглашение будет труднее.

Ранее, в декабре 2023 года, Верховный суд разрешил конфисковывать автомобиль, который находится в совместной собственности у супругов, за нарушение ПДД. Тогда житель Марий Эл, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего его транспортное средство конфисковали, обратился с кассационной жалобой, так как конфискованный автомобиль был в долевой собственности мужчины и его супруги.

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      Анастасия Шейкина
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