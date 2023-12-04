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13:44, 4 декабря 2023Россия

Верховный суд разрешил конфискацию авто у супругов за нарушение ПДД

Верховный суд признал законной конфискацию авто у супругов за нарушение ПДД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль, который находится в совместной собственности у супругов, за нарушение ПДД. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решение суда.

Республиканский суд Звенигородского района признал виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения жителя Республики Марий Эл — соответствующее решение он вынес в октябре прошлого года. Так как нарушитель ранее уже был привлечен к административной ответственности — он управлял машиной, хотя бы лишен прав, — судьи назначили мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ и повторное лишение прав на два года и 11 месяцев. Помимо этого, было принято решение конфисковать автомобиль, за рулем которого передвигался россиянин в состоянии алкогольного опьянения.

Осужденный обратился с кассационной жалобой, так как конфискованный автомобиль был в долевой собственности мужчины и его супруги. Жалобу удовлетворили, из-за чего решение о конфискации транспортного средства было отменено. Тогда в постановлении Шестой кассационный суд отметил, что конфискованное авто не является личной собственностью осужденного, а совместным имуществом.

Замгенпрокурора Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде. По его мнению, «конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера» и «само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества либо его доли, принадлежащей виновному». Он отметил, что мужчина может обратиться с требование о выделении доли в совместном имуществе для обращения на нее взыскания.

Верховный суд пришел к выводу, что кассационный суд не имел оснований для изменения или отмены приговора в отношении пьяного водителя. «Судом первой инстанции по настоящему делу была установлена совокупность обстоятельств, с которыми закон связывает возможность применения конфискации имущества как меры уголовно-правового характера», — гласит решение.

В 2022 году в России вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность для водителей, систематически нарушающих ПДД и управляющих автомобилем после лишения прав. Согласно документу, автомобилистам грозит конфискация машины в случае повторения нарушений

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      Анастасия Шейкина
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