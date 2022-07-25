Автоюрист разъяснил вступивший в силу закон о конфискации машин у нарушителей

Автоюрист Воропаев: конфискация автомобилей за нарушение ПДД не будет поголовной

В России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения (ПДД) и управляющих автомобилем после лишения прав. Согласно документу, автомобилистам грозит конфискация машины в случае повторения нарушений. Автоюрист Лев Воропаев разъяснил его положения в разговоре с «Лентой.ру».

Конфискуют только автомобиль собственника

По словам Воропаева, автомобиль подлежит конфискации лишь в том случае, если он принадлежит водителю. Если гражданин попал в смертельное ДТП на чужом автомобиле, его накажут по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Собственник, в свою очередь, несет гражданско-правовую ответственность: если родственники погибшего подадут в суд на возмещение материального вреда, эту сумму могут взыскать с владельца автомобиля. Собственника также могут наказать за передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения по части 2 статьи 12.8 КоАП. Она предусматривает наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Конфискация зависит от числа нарушений в течение срока давности привлечения

Воропаев объяснил, что уголовная ответственность после повторных правонарушений наступает в зависимости от их числа в течение срока давности.

Так, при выезде на встречную полосу уголовная ответственность, как и вероятность конфискации, наступают при третьем правонарушении. То же касается и превышения скорости, и управления автомобилем водителем без прав.

Допустим, водитель выехал на встречку, его оштрафовали либо лишили прав до шести месяцев. В течение года после того, как ему это назначили наказание, он снова попадается — это будет второй выезд на встречку, там однозначно год лишения. И по истечении этого года в течение еще одного года он снова попадается — это третий раз и наступает уголовная ответственность. Лев Воропаев автоюрист

При вождении в состоянии алкогольного опьянения водителя привлекут к уголовной ответственности с возможностью конфискации автомобиля на второй раз — в первый раз ему грозит административная ответственность, лишение прав от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч.

Водитель может обжаловать решение о конфискации

В случае, если вышестоящий суд посчитает, что мера применена необоснованно, конфискацию могут отменить. Однако, если вышестоящие инстанции оставят приговор в этой части без изменений, то гражданин ничего не сможет сделать — автомобиль конфискуют и передадут в пользу государства.

При этом Воропаев уверен, что конфискация не станет «поголовной».

«Институт конфискации не такой уж активный, не думайте, что всех поголовно будут лишать машин. Я думаю, институт будет работать, если товарищ совсем уж злостный нарушитель, поголовно всех не будут лишать транспортных средств и передавать их в пользу государства», — считает он.

Если гражданин ранее привлекался по какому-то составу, суд примет это во внимание и может назначить более жесткое наказание. Но и говорить о том, что если гражданин привлекался ранее и поэтому суд стопроцентно конфискует транспортное средство, тоже нельзя — суд будет разбираться в каждом конкретном деле, уверен автоюрист.