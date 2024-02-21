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15:59, 21 февраля 2024Россия

В Госдуме высказались о возможной денонсации договора о шельфе между СССР и США

Депутат ГД Чемерис: следующим может быть денонсирован договор с США о шельфе

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Следующим за соглашением о вылове Великобританией рыбы в Баренцевом море может быть денонсирован договор СССР и США о Беринговом проливе. Об этом высказалась депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис, ее слова приводит РИА Новости.

Как заявила парламентарий, речь идет о договоре, заключенном при участии Эдуарда Шеварнадзе и Джеймса Бейкера в 1990 году. Это соглашение определяло сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.

«Коллеги из Минсельхоза подтвердят, наверное, следующим будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу». — заявила Чемерис.

Ранее сообщалось, что Госдума проголосовала за денонсацию соглашения между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, которое было подписано в 1956 году. Согласно документу, правительство СССР разрешало британским кораблям рыболовный промысел в ряде зон Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

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