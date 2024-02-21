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13:42, 21 февраля 2024Россия

Госдума денонсировала соглашение с Великобританией от 1956 года

Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве от 1956 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума проголосовала за денонсацию соглашения между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, которое было подписано в 1956 году. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, правительство СССР разрешало британским кораблям рыболовный промысел в ряде зон Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Судам Соединенного Королевства также могли свободно передвигаться по этим водам и становиться в них на якорь. Договор продолжал действовать после распада Советского Союза, так как Россия является его правопреемницей.

В Госдуме подчеркнули, что необходимость в денонсации возникла в результате прекращения Великобританией режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. «Соглашение было заключено 68 лет назад, в 1956 году. Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов. А что получила наша страна? А почему не выносилось решение расторгнуть договор раньше?» — возмутился на пленарном заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». По его словам, в рамках документа страны заявили о готовности не рассматривать друг друга в качестве противников и работать над установлением доверительных отношений, однако «нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания».

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      Константин Лысяков
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