В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня участника спецоперации

В Госдуму внесли законопроект об установлении Дня участника СВО 24 февраля

В Государственную Думу России внесли законопроект об установлении Дня участника специальной военной операции (СВО) 24 февраля. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России" (...) изменение, изложив ее в следующей редакции: (...) В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России (...) 24 февраля — День участника специальной военной операции», — говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке уточняется, что подобное решение позволит не только подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории России, но поспособствует патриотическому воспитанию молодежи, а также формированию чувства долга перед страной.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал обращение президента России Владимира Путина к военнослужащим, которое пройдет 23 февраля. По словам представителя Кремля, глава государства планирует поздравить российских бойцов с Днем защитника Отечества.