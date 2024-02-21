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15:39, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане одобрили пожизненное наказание за педофилию

Мажилис Казахстана одобрил пожизненное заключение за детоубийство и педофилию

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана одобрили наказание в виде пожизненного заключения за детоубийство и педофилию. Об этом сообщили в пресс-службе мажилиса, передает «КазТАГ».

Уточняется, что соответствующие законодательные поправки были одобрены депутатами в первом чтении. В их число также входит установление уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев несовершеннолетнему. Кроме того, одобренный документ за истязание несовершеннолетнего или находящегося в беспомощном состоянии лица и нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Ранее в МВД Казахстана сообщали, что с 1 июля 2023 года в республике была усилена ответственность за бытовое насилие, а полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

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      Алевтина Запольская
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