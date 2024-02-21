В Китае резко нарастили закупки нефти из России

Bloomberg: Китай резко нарастил закупки дальневосточной нефти из России

Нефтеперерабатывающие заводы Китая в феврале нарастили втрое, до 168 тысяч баррелей в день против 53 тысяч в декабре 2023-го, использование дальневосточной нефти марки Sokol из России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным приводящих статистику журналистов, столь резкий рост обеспечили преимущественно частные переработчики, заинтересовавшиеся скидкой около 50 центов за баррель к эталонной марке ICE Brent.

Индия, как сообщало ранее Reuters, также возобновила закупки российской нефти, планируя рассчитываться за нее дирхамами ОАЭ. После двухмесячной паузы страна получает около 119 тысяч баррелей в сутки.

По данным западных СМИ, танкеры с российской нефтью начали простаивать без разгрузки в нескольких милях от берега Индии еще до нового года, а в январе проблемы продолжились. Почти 15 миллионов баррелей нефти, предназначенной для доставки в страну, и сейчас находятся на стоянке в танкерах у берегов Малайзии и Южной Кореи, говорится в сегодняшнем материале агентства.