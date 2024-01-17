Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:36, 17 января 2024Экономика

Найдено подтверждение закупок Индией российской нефти по рыночным ценам

Эксперт Канищев: в Индии подтвердили закупки нефти из России по рыночным ценам

Фото: AP

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури фактически подтвердил, что страна покупает российскую нефть по рыночным ценам. Так управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев прокомментировал агентству РИА Новости прозвучавшие 16 января заявления главы индийского ведомства.

В интервью Bloomberg чиновник обозначил проблемы с закупкой нефти из РФ, назвав ими ситуацию вокруг доставки и установленный странами G7 «ценовой потолок» в 60 долларов за баррель. Пури также указал, что когда цены «не устраивают», страна начинает приобретать углеводороды у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам Канищева, тем самым индийский министр «подтвердил, что российская нефть покупается и продается без учета какого-либо потолка, по рыночным ценам», а снижение ее закупок страной связано с тем, что «в последние месяцы цена на нефть из этих стран даже ниже». Эксперт указал, что в конце 2023 года Индия снизила объем покупки российской нефти примерно на 15 процентов, или около 200 тысяч тонн в сутки.

По данным западных СМИ, танкеры с российской нефтью в ноябре и декабре начали простаивать без разгрузки в нескольких милях от берега Индии, а в новом году задержки отгрузок нефти Sokol с проекта «Сахалин-1» продолжились, писал «Коммерсантъ».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это Бастрыкину

      Глава Роспотребнадзора объяснила отсутствие массовой вакцинации от COVID-19

      Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

      На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

      Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

      ИИ усомнился в уникальности отпечатков пальцев

      После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

      Названа возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

      Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб

      Союзник Украины на Балканах получит партию истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше