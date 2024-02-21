В Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания
Депутата Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР Дамира Шадаева задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, пока неизвестно, почему чиновник заинтересовал правоохранителей. Его делом занимается следственное управление Следственного комитета России по Ленобласти.
Отмечается, что сфера деятельности Шадаева — лес. Он пришел в парламент по партийным спискам. Осенью его хотели лишить мандата, так как депутат уехал из России и не ходил на заседания с сентября 2022 года.
В период предыдущего созыва чиновник стал одним из самых богатых депутатов и направлял свои ресурсы на то, чтобы помочь дочери с бизнесом.
Ранее стало известно, что суд в Ленинградской области изъял у бывшего депутата муниципалитета автомобиль марки Kia Sorento и аэролодку «Аэробот Бриз-420» в доход государства.