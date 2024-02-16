В России у бывшего депутата изъяли автомобиль и аэролодку на 3,7 миллиона рублей

В Ленобласти суд изъял у экс-депутата незаконный транспорт на 3,7 млн рублей

Суд в Ленинградской области изъял у бывшего депутата муниципалитета автомобиль марки Kia Sorento и аэролодку «Аэробот Бриз-420» в доход государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным прокуратуры, в 2021 году бывший чиновник Александр Некрасов приобрел эти транспортные средства стоимостью более 3,7 миллиона рублей. Однако сумма превышает общий доход депутата и его жены за три года, предшествующих совершению сделок. В ходе судебного рассмотрения иска Некрасов неоднократно менял версии получения денег для покупки автомобиля и аэролодки, в том числе указывая, что деньги он взял в долг у компании, которую возглавлял ранее. Это и послужило основанием подачи иска об обращении нелегального имущества в доход государства.

По данным следствия, кроме этого, администрация губернатора региона провела проверку на достоверность представленных фигурантом сведений об имуществе, о доходах и расходах. В результате удалось выявить нарушения и недостоверность предоставленной информации. В итоге Некрасов ушел в отставку по собственному желанию. Ему также предъявлен иск об изменении основания прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия.

По информации прокуратуры, иск находится на рассмотрении, а вступление решения суда в законную силу — на личном контроле прокурора области.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае арестовали имущество бизнесмена и бывшего депутата Романа Гольдмана на сумму, превышающую полтора миллиарда рублей.

