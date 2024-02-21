В МИД России призвали серьезно относиться к заявлениям Киева о ядерном оружии

Захарова предупредила, что Украина имеет потенциал для создания ядерного оружия

Украина имеет потенциал для создания ядерного оружия, и к заявлениям Киева на этот счет стоит относиться серьезно. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщается на сайте российского ведомства.

Захарова отметила, что Мюнхенская конференция запомнилась «очередными пробросами украинских представителей на тему восстановления ядерного статуса страны», и добавила, что эта идея не дает покоя Киеву.

«Убеждены, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям», — призвала представитель МИД. Она предупредила, что научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений у Украины сохранился еще со времен СССР.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выступил за идею возвращения Украине ядерного оружия. «Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — призвал депутат.