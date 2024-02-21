В МИД Венгрии заявили о тайной закупке Западом российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии Сийярто: страны Запада тайно закупают энергоносители из России

Страны Запада, которые громче всех выступают за расширение санкций против России в сфере энергетики, сами закупают российские энергоносители тайным или обходным путем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт и Нью-Дели «стоят на почве реальности» и поэтому не отказались от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. «И мы видим, что те субъекты мировой политики, которые громче всех выступают с критикой, сами покупают российские энергоносители тайно или обходным путем», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что антироссийские санкции Евросоюза «создали серьезные проблемы для безопасности поставок» энергоносителей, провалились и нанесли ущерб ЕС. «От санкций выигрывают все, кроме Европы, и это также проявляется в ухудшении нашей конкурентоспособности», — объяснил Сийярто.

Ранее депутат от Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер заявил, что потенциальный отказ Австрии от российского газа станет «выстрелом в колено» для страны. Он отметил, что такое решение вызовет еще больший взрыв цен на энергоносители.