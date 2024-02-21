Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 21 февраля 2024Мир

В МИД Венгрии заявили о тайной закупке Западом российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии Сийярто: страны Запада тайно закупают энергоносители из России

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Reuters

Страны Запада, которые громче всех выступают за расширение санкций против России в сфере энергетики, сами закупают российские энергоносители тайным или обходным путем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт и Нью-Дели «стоят на почве реальности» и поэтому не отказались от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. «И мы видим, что те субъекты мировой политики, которые громче всех выступают с критикой, сами покупают российские энергоносители тайно или обходным путем», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что антироссийские санкции Евросоюза «создали серьезные проблемы для безопасности поставок» энергоносителей, провалились и нанесли ущерб ЕС. «От санкций выигрывают все, кроме Европы, и это также проявляется в ухудшении нашей конкурентоспособности», — объяснил Сийярто.

Ранее депутат от Австрийской партии свободы Аксель Кассеггер заявил, что потенциальный отказ Австрии от российского газа станет «выстрелом в колено» для страны. Он отметил, что такое решение вызовет еще больший взрыв цен на энергоносители.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Стало известно о возможном снятии санкций с основателя «Яндекса»

      В Башкирии восемь силовиков пойдут под суд за получение взяток при выдаче прав

      В iPhone 15 появились расширенные настройки батареи

      Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

      Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

      Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при отходе из Авдеевки

      Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,5 миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

      В России повторно попытаются продать крупнейшего производителя спирта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше