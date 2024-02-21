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16:24, 21 февраля 2024Россия

В Москве покормившую грудью ребенка в раздевалке женщину выгнали из фитнес-клуба

В Москве женщину выгнали из фитнес-клуба из-за кормления грудью в раздевалке

Фото: Alex Pasarelu / Unsplash

В Москве одна из посетительниц фитнес-клуба покормила ребенка грудью в раздевалке, после чего ее выгнали из заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На россиянку, которая приехала в фитнес-клуб с ребенком, пожаловалась одна из посетительниц. Она заявила, что ей неприятно смотреть, как посторонняя кормит своего ребенка грудью в раздевалке.

Сотрудники заведения попросили женщину с ребенком покинуть клуб. После этого на руководство заведения обрушились пользователи соцсетей, которые начали требовать увольнений сотрудников и извинений перед кормящей матерью.

Ранее в Волгограде местные жительницы пожаловались на школу танцев Pole Dance «Мулен Руж», работающую с открытыми шторами напротив детской спортивной секции. По мнению россиянок, танцы на шесте «растлевают неокрепшие личности».

«Нас не устраивает, что дети на все это смотрят. Зал борьбы и эту студию разделяет только дорога. Дети смеются, тычут пальцем и очень ярко обсуждают то, что видят. (...) Если это спорт — то занимайтесь в фитнес-центре тогда. А не растлевайте неокрепшие личности», — рассказала мать одного из детей.

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      Никита Абрамов
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