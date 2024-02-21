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08:46, 21 февраля 2024Россия

В Москве третьеклассник потерял сознание на уроке и стал задыхаться

Shot: на северо-востоке Москвы третьеклассник потерял сознание на уроке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Третьеклассник потерял сознание и начал задыхаться на уроке в школе №2107, расположенной на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, девятилетний мальчик почувствовал себя плохо на занятии по английскому языку. Учитель незамедлительно вызвал в кабинет школьную медсестру. Она попыталась стабилизировать состояние ребенка, но ничего не вышло.

Тогда в школу прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачам не удалось спасти младшеклассника.

Позже выяснилось, что мальчик редко посещал уроки очно из-за слабого здоровья. Он воспитывался в семье архитекторов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже трое школьников избили одноклассника на уроке физкультуры. Мать пострадавшего обвинила руководство школы в бездействии.

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      Анна Щербакова
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