В Москве третьеклассник потерял сознание на уроке и стал задыхаться

Shot: на северо-востоке Москвы третьеклассник потерял сознание на уроке

Третьеклассник потерял сознание и начал задыхаться на уроке в школе №2107, расположенной на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, девятилетний мальчик почувствовал себя плохо на занятии по английскому языку. Учитель незамедлительно вызвал в кабинет школьную медсестру. Она попыталась стабилизировать состояние ребенка, но ничего не вышло.

Тогда в школу прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачам не удалось спасти младшеклассника.

Позже выяснилось, что мальчик редко посещал уроки очно из-за слабого здоровья. Он воспитывался в семье архитекторов.

Ранее сообщалось, что в Воронеже трое школьников избили одноклассника на уроке физкультуры. Мать пострадавшего обвинила руководство школы в бездействии.