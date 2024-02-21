В Москве задержали мужчину за изнасилование 24-летней девушки

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего незнакомую девушку около дома

В Москве задержали 38-летнего мужчину, изнасиловавшего 24-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, ночью 20 февраля обвиняемый около дома на Ломоносовском проспекте надругался над незнакомкой. Она сопротивлялась, и фигурант сбежал.

Возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос об аресте насильника. Кроме того, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в Москве два гражданина Киргизии изнасиловали знакомую женщину в квартире дома на Союзном проспекте.