В России добровольцев СВО со стажем от полугода предложили освободить от службы

Турчак предложил освободить от службы добровольцев СВО со стажем от полугода

Рабочая группа выступила с предложением освободить от последующей срочной службы российских добровольцев специальной военной операции (СВО) со стажем от полугода. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Кроме того, предлагается не учитывать место прописки участника спецоперации при назначении региональных мер поддержки его родителям. Турчак объяснил, что сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах страны.

Также рабочая группа по вопросам СВО рекомендовала снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.

«Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее», — написал Турчак, подчеркнув, что эту идею он обсуждал с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам специальной военной операции (СВО) при рождении ребенка.