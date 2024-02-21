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12:24, 21 февраля 2024Россия

В России добровольцев СВО со стажем от полугода предложили освободить от службы

Турчак предложил освободить от службы добровольцев СВО со стажем от полугода

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рабочая группа выступила с предложением освободить от последующей срочной службы российских добровольцев специальной военной операции (СВО) со стажем от полугода. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Кроме того, предлагается не учитывать место прописки участника спецоперации при назначении региональных мер поддержки его родителям. Турчак объяснил, что сейчас возникают трудности, если боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах страны.

Также рабочая группа по вопросам СВО рекомендовала снизить страховые взносы для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.

«Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее», — написал Турчак, подчеркнув, что эту идею он обсуждал с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам специальной военной операции (СВО) при рождении ребенка.

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      Анна Щербакова
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