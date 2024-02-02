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12:09, 2 февраля 2024Россия

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

В Госдуме предложили давать десятидневный отпуск бойцам СВО при рождении ребенка
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам специальной военной операции (СВО) при рождении ребенка. Копия письма депутата Ивана Сухарева на имя первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова поступила в редакцию RT.

Автор инициативы указывает, что российское трудовое законодательство обязывает работодателя предоставить работнику пятидневный неоплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

Вместе с тем, как отмечается, на военнослужащих действие этой нормы не распространяется.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о льготах для сожительниц участников СВО, которые не состояли в зарегистрированном браке с бойцами. Поводом к этому стало обращение к президенту Владимиру Путину россиянки, сожитель которой не вернулся из зоны боевых действий.

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      Алан Босиков
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