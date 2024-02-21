В России глава родительского комитета собрала с матерей полмиллиона и пропала

В Ленобласти глава родительского комитета собрала с матерей 500 тысяч и пропала

В Ленинградской области председатель родительского комитета собрала с матерей учеников полмиллиона рублей и пропала. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в одной из школ Мурино. По словам родителей, женщина собирала деньги на протяжении четырех месяцев под различными предлогами: тетради, форма, квесты, а также подарки на Новый год. Помимо этого, на праздник она предложила купить икру и алкоголь через нее.

Однако ученики на квест не съездили, а родителей не стали праздновать Новый год. К инициатору сбора начали возникать вопросы, на которые женщина отвечала отговорками. После обращения родителей в полицию собравшая 500 тысяч рублей глава родительского комитета пропала, съехав с квартиры. На звонки она также перестала отвечать.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что школьные поборы в российских учебных учреждениях незаконны. «Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем еще до конца себя не изжили», — рассказала депутат.